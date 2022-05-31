Вероятна коррекция цены акций Marvell Technology в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятна коррекция вниз стоимости акций Marvell Technology в ближайшее время, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Marvell Technology опубликовала отчетность за 1К23 ф.г., сопоставимую с консенсус-прогнозом. Ориентир менеджмента по прибыли на 2К23 ф.г. ($0,56 на акцию) также примерно соответствует ожиданиям аналитиков ($0,57). Мы не видим позитивных триггеров для роста котировок бумаг эмитента в отчетности и считаем их 6,7%-ное увеличение в пятницу чрезмерным. В ближайшее время ожидаем корректировки стоимости акций", - указывают эксперты в обзоре.

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