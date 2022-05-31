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31 мая 2022 года 14:59
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CrowdStrike Holdings с целью $201
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CrowdStrike Holdings Inc. с целевой ценой $201 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,36%, стоп-приказ: $135,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что компания отчитается о финансовых результатах 2 июня. Аналитики ожидают роста выручки до $463,88 млн и прибыли на акцию в размере $0,23. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на II квартал 2022г будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. "С точки зрения технического анализа цена акции пробила уровень сопротивления. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $201. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $135,8 риск на портфель составит 0,93%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,09", - указывают эксперты "Финама". CrowdStrike Holdings Inc. - американская технологическая компания в сфере облачной информационной безопасности. CrowdStrike предлагает облачные решения для игроков финансовой отрасли, розничной торговли, здравоохранения и государственного сектора. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CROWDSTRIKE-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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