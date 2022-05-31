Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Роснефти на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "покупать", сообщается в обзоре банка.

"Совет директоров "Роснефти" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2П21 в размере 23,63 руб. на акцию (41,66 руб./акцию за весь 2021г). Это означает, что компания намерена выплатить в виде дивидендов 50% своей чистой прибыли по МСФО. Новость нам представляется положительной для динамики котировок: компания не только доказывает свою приверженность выплаты в виде дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО (такой практики она придерживается с 2017г), но и предлагает выплатить рекордные дивиденды за 2021г на общую сумму 442 млрд руб. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет 6%. По акциям "Роснефти" мы подтверждаем рейтинг "покупать", - пишут аналитики банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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