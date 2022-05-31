Возможен рост котировок нефти до $140/барр. в ближайшие недели - "Солид Брокер"

Возможен рост котировок нефти марки Brent до уровня $140 за баррель в ближайшие недели, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Страны ЕС одобрили частичный запрет импорта нефти из РФ. Текущие санкции выглядят, мягко говоря, странно. Ввод эмбарго на российскую нефть (большая часть европейского экспорта) спровоцирует рост цен на нефть по всему миру, что должно способствовать компенсации падения объемов продаж. По нашему мнению, реальные объемы поставок российской нефти в ЕС снизятся незначительно, однако стоимость вырастет достаточно заметно. Не исключаем роста котировок нефти марки Brent до исторических максимумов в район $140 за баррель в ближайшие недели", - пишут эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.