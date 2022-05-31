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31 мая 2022 года 11:22
Цена нефти обладает потенциалом роста до уровней выше $125/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Цена нефти обладает потенциалом роста до уровней выше $125 за баррель Brent, несмотря на то, что рынок уже отыграл фактор эмбарго на российскую нефть, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник выросли на 1,88%, до $121,67/барр. Поддержку котировкам оказывали санкционные риски, которые в итоге реализовались. Так, ночью представители ЕС сообщили, что было согласовано эмбарго на поставки 2/3 российской нефти, которое должно быть полностью реализовано к концу этого года. На фоне таких новостей во вторник фьючерсы Brent растут на 1,45% и торгуются около $123,45/барр. В связи со вчерашним праздничным днем в США публикация недельных данных Американского института нефти (API) по запасам в США была перенесена на среду. В результате в ближайшее время динамика нефтяных котировок будет определяться в первую очередь реакцией инвесторов на санкционные новости. В целом у фьючерсов Brent сейчас есть потенциал роста выше $125/барр., хоть и во многом рынок уже отыграл фактор эмбарго на российскую нефть", - отмечают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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