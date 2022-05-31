Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 9,4-9,6% во вторник - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 9,4-9,6% во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI снизился в понедельник на 0,2%, сохраняя прирост в размере 2,2% с начала мая. Половина всего дневного оборота пришлась на пять выпусков с погашением в 2027 - 2034 годах: ОФЗ 26228, ОФЗ 26207, ОФЗ 26215, ОФЗ 26218, ОФЗ 26225. Доходность среднесрочных и длинных бумаг по итогам понедельника выросла на 5-10 б.п. Инвесторы фиксировали прибыль в гособлигациях после сильного ценового роста на прошлой неделе. В ОФЗ срочностью до двух лет преобладали покупки. Сегодня ожидаем, что ОФЗ будут торговаться около достигнутых уровней (9,4-9,6% для 10-летних ОФЗ)", - пишет эксперт.

Аналитик банка обращает внимание на новость о сборе заявок Почтой России на облигации серии БО-002P-01. "Ориентир доходности бумаги предполагает премию 240 б.п. к G-кривой на сроке 5 лет. Считаем интересным покупку бумаги с премией от 200 б.п., что соответствует 11,74% годовых", - отмечает Монастыршин.

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