Инвесторам стоит обратить внимание на акции JPMorgan, BlackRock, Costco и Target - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции JPMorgan Chase & Co., BlackRock, Costco Wholesale и Target Corp., говорится в комментарии эксперта BCS Express Евгения Калянова.

Аналитик отмечает, что после значительной рыночной коррекции в США появились привлекательные возможности в акциях представителей ключевых секторов.

"Финансовый сектор, выигрывающий от роста ставки ФРС, в данный момент имеет приличный потенциал для роста в таких глобальных гигантах, как JPMorgan (консенсус-цена аналитиков по акциям равна $157,5, что предполагает потенциал роста 20%) и BlackRock (консенсус-цена по бумагам составляет $824,7, что предполагает потенциал роста порядка 24%)", - пишет Калянов в обзоре.

"Сектор ритейла с товарами повседневного спроса уже достиг "дна", и сейчас в бумагах лидеров розничной торговли Costco (консенсус-цена по бумагам от отраслевых аналитиков на 12 месяцев составляет $581, что предполагает потенциал рост относительно закрытия 27 мая порядка 23%) и Target (консенсус-прогноз по бумагам на 12 месяцев равен $277 (+66%) сохраняется высокий потенциальный "апсайд", - указывает эксперт BCS Express.

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