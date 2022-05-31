Ценовое ралли на рынке нефти, вероятно, продолжится - "ВТБ Мои Инвестиции"

Ценовое ралли на рынке нефти, вероятно, продолжится, считают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

"Нефть дорожает на фоне введения ЕС частичного эмбарго на поставку нефти из России, которое коснётся 2/3 потока. Трубопроводные поставки пока сохраняются, но глава Еврокомиссии ставит цель снизить импорт российской нефти на 90% уже до конца года. Котировки Brent выросли на 14% за 2 недели - до $123/барр., Urals - выше $93/барр. "Ралли" в нефти, вероятно, продолжится. Высока вероятность подъема цен на максимумы года. Отказ Европы от закупок и перенаправление экспортных потоков усложнит логистику и увеличит транспортные расходы, что будет закладываться в цены", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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