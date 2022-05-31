Рубль, скорее всего, пока останется ниже 65 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Курс пары USD/RUB, скорее всего, пока останется ниже уровня в 65 руб./$1, считает аналитик инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Ослабление рубля после очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ (до 11%) было временным. Факторы, которые привели к укреплению национальной валюты никуда не исчезли, а действий регулятора пока недостаточно. Предложение со стороны экспортеров по-прежнему превышает спрос со стороны импортеров на валюту. Мы считаем, что до тех пор пока не наладятся логистические цепочки и существенно не вырастет импорт, валютная пара USD/RUB будет находиться ниже 65 рублей", - пишет эксперт в обзоре.

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