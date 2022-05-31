Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США, еврозоны и Китая:

- Индекс PMI в Китае за май;

- Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май;

- Безработица в Германии за май;

- Индекс потребительских цен в еврозоне за май.

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