Рынок акций РФ, вероятно, будет снижаться во вторник - ПСБ

Российский рынок акций, вероятно, будет снижаться во вторник на фоне новостей о частичном эмбарго ЕС на российскую нефть и отключении Сбербанка от SWIFT, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

Актуальным для индекса Мосбиржи в течение торговой сессии, по мнению эксперта, будет диапазон 2300-2350 пунктов.

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