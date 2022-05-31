Вероятны весьма волатильные торги по индексу Мосбиржи во вторник утром - "Алго Капитал"

Вероятно весьма волатильное движение индекса Мосбиржи в первые часы торговой сессии во вторник, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с возможным сильным отклонением в пределах 2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2350-2450 пунктов. В первые часы торгов вероятно весьма волатильное движение индекса Мосбиржи, так как этому способствует сочетание позитивного внешнего фона и неоднозначных новостей по поводу согласования в ЕС частичного нефтяного эмбарго. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2340, 2320 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2470, 2500 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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