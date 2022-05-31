Аргументов для подъема S&P 500 выше 4300п в ближайшее время нет - BCS Express

Аргументов для подъема индекса S&P 500 выше 4300 пунктов в ближайшее время нет, при этом драйверов для снижения к уровню 3600 пунктов достаточно, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Несмотря на выкуп глубокой просадки, потенциал для маневра вверх у индекса S&P 500 критически мал, а негативные фундаментальные факторы по-прежнему сильны. Высокая волатильность рынка США в последнее время обусловлена ускоренным ужесточением Федрезерва из-за сильной инфляции. 15 июня состоится очередной "слет" членов Комитета по открытым рынкам ФРС, где ключевая ставка будет повышена на 50 б.п. Однако, видится, этого будет недостаточно, и цикл сжатия ликвидности продолжится, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - Поэтому в обозримом будущем аргументов для прохода выше месячного максимума мая над 4300 пунктами у S&P 500 не просматривается. А вот драйверов к очередной волне снижения, с заходом на таргет года у 3600 пунктов предостаточно - высокая и продолжительная инфляция, замедление темпа роста корпоративных прибылей, энергетический и продовольственный кризис, жесткая геополитика. Причем между этими факторами есть причинно-следственные связи".

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