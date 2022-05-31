Индекс Мосбиржи может оказаться под давлением во вторник - BCS Express

Индекс Мосбиржи может оказаться под давлением на торгах во вторник, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Как сообщается, главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти, при этом запрет не будет касаться поставок нефти по трубопроводам. Новость негативна для акций нефтяного сектора и в целом для всего российского рынка. Индекс Мосбиржи во вторник может быть под давлением. Также, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, согласованный пакет санкций включает отключение Сбербанка от SWIFT", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

"По индексу Мосбиржи ничего нового в технической картине не появилось. Котировки по-прежнему находятся в рамках бокового коридора. Снизу в качестве зоны поддержки выделяем область 2165-2235 пунктов. Сверху зоной торможения выступают уровни 2460-2500 пунктов. В случае их пробоя целевые ориентиры сместятся в сторону 2810-2840 пунктов, однако это сценарий не ближайших сессий", - указывает Карпунин.

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