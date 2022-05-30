Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 31 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индикаторы деловой активности в секторах услуг и промышленности Китая в мае (04:30 МСК);

- отчет о состоянии рынка труда Германии в мае (10:55 МСК);

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в мае (12:00 МСК);

- саммит лидеров ЕС (13:00 МСК);

- пресс-конференция ЦБ РФ по финансовой стабильности (15:00 МСК);

- Чикагский индекс производственной активности в мае (16:45 МСК);

- индекс потребительского доверия США в мае (17:00 МСК);

- акции Segezha последний день торгуются с дивидендами за 2021г.

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