Вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2350-2500п во вторник - ПСБ

Вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2350-2500 пунктов на торгах во вторник, отмечается в комментарии аналитиков "Фридом Финанс".

"Фондовый рынок России в понедельник реагировал в основном на новости о выплатах акционерам. Лидерами роста стали "префы" "Мечела" (+10%) в ожидании высоких дивидендов. Неплохо выглядели акции ДВМП (+6%) и "обычка" того же "Мечела" (+3,87%). В аутсайдерах оказались долевые бумаги "ФСК ЕЭС" (-10%), поскольку совет директоров компании рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 2021г. Также хуже широкого рынка выглядели депозитарные расписки Headhunter (-7,4%) и привилегированные акции "Башнефти" (-5,1%). Во вторник, по нашему мнению, индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2350-2500 пунктов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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