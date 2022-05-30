Справедливое значение S&P 500 находится ниже текущих уровней - "Солид Брокер"

Справедливое значение индекса S&P 500 находится ниже текущих уровней, считают аналитики "Солид Брокер".

"Американский рынок акций на прошлой неделе стремительно отскочил, показав почти 6-процентный рост. Это можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, в "минутках" ФРС была показана прозрачная дорожная карта, которая снизила некоторую неопределенность ряда инвесторов. В этих рассуждениях инфляция бесповоротно замедляется здесь и сейчас. И действительно, по косвенным признакам прошлая неделя продолжила этот тренд. Более того, инфляционное давление перелома логистических цепочек, которое исходило из КНР вследствие локдаунов там, сегодня становится менее актуальным, так как с 1 июня открывается основной финансовый центр Китая - Шанхай. Это, наряду с технической перепроданностью индекса, способствовало росту американского рынка", - пишут эксперты инвесткомпании.

По их мнению, это не будет долгосрочным трендом. Риски для американской финансовой системы все еще существенны, а справедливое значение S&P 500, по оценкам стратегов "Солид Брокер", находится ниже текущих уровней. Аналитики рекомендуют инвесторам все еще отдавать предпочтение защитным акциям, а также держать долю портфеля в кэше.

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