Равновесный среднесрочный диапазон для рубля сформируется на уровне 60-70 руб./$1 - BCS Express

Равновесный среднесрочный диапазон для рубля, скорее всего, сформируется на уровне 60-70 руб./$1, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Бабин.

"Рубль с открытия торгов в понедельник устремился вверх, отыграв около половины потерь предыдущих трех сессий. Доллар опустился к 61 руб./$1, евро приблизился к 62,5 руб./EUR1. Пока это движение выглядит как глубокая коррекция волны роста, стартовавшей на прошлой неделе от новых многолетних минимумов валютных пар. Курс рубля пытается найти более или менее среднесрочный равновесный коридор, который бы отражал текущий баланс спроса и предложения ключевых участников валютного рынка - импортеров и экспортеров. Это необходимо, чтобы снизить крайне высокую волатильность рубля, которая мешает ему нормально выполнять основные функции любой валюты: быть средством платежа и мерой стоимости товаров и услуг. Скорее всего, этот диапазон сформируется в границах 60-70 руб./$1, хотя временно курс может выходить и за его пределы", - пишет эксперт инвесткомпании.

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