Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Саратовской области - Sber CIB

Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Саратовской области, текущая доходность которых составляет 11,5-12,5%, отмечается в комментарии Sber CIB.

"Облигации Саратовской области (серия 35001, краткое название - СаратОбл17) в последние дни росли в цене медленнее остальных ОФЗ. При дюрации в полтора года спред к сопоставимому участку кривой ОФЗ составляет 200-275 б. п. В то же время средний спред за период с февраля 2021г по февраль 2022г составил 100 б. п., такое расширение спреда неоправданно", - пишут аналитики инвестбанка.

Они отмечают, что Минфин принимает меры, чтобы обеспечить финансовую стабильность субъектов РФ в условиях ужесточения санкционного режима. Это позволит им полностью выполнять свои обязательства. В мае Саратовской области предоставили кредит из федерального бюджета в размере 15,2 млрд руб. по ставке 0,1% годовых, который необходимо будет погасить в 2025-2028 годах. Кроме того, Минфин увеличил лимиты казначейских кредитов регионам на 2022г до 10% от собственных средств региона.

"Главный сдерживающий фактор - невысокая ликвидность облигаций Саратовской области: среднедневной объём торгов выпуска на бирже с начала мая составил чуть больше 1,5 млн руб. Поэтому бумаги, по мнению аналитиков, не подходят для краткосрочного размещения средств, то есть на срок менее чем 3-6 месяцев. Целевой уровень доходности по облигациям - 9,5%, он может быть достигнут благодаря сохранению тенденции к снижению доходностей на рынке ОФЗ и сокращению спреда к кривой гособлигаций до нормальных значений", - указывают стратеги Sber CIB.

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