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30 мая 2022 года 17:07
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции РусАла с целью 86,4 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 86,4 руб. за штуку на фоне высоких цен на алюминий и низкого риска прямых санкций, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции "РусАла" продемонстрировали опережающую динамику в сравнении с ключевыми индексами, что обусловлено высокими ценами на алюминий и отсутствием прямого санкционного давления на компанию, - отмечает аналитик Василий Данилов. - Мы полагаем, что в текущем году основными драйверами дальнейшего роста котировок станут радикальное уменьшение долговой нагрузки и финансовое оздоровление компании, а также запуск Тайшетского завода. После 2022г перед "РусАлом" встанет вопрос об избыточном кэше. Наиболее позитивным вариантом использования денежной подушки нам видится обновление дивидендной политики и возобновление выплат акционерам". Согласно расчетам экспертов инвесткомпании, в случае распределения 75% FCFF или 60% EBITDA за 2023г дивиденд составит 6,8-6,9 руб. на акцию с доходностью 10,8-10,9%. К менее однозначным сценариям относятся выкуп доли Sual, наращивание пакета в "Русгидро" или консолидация активов БЭМО. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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