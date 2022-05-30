"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 86,4 руб. за штуку на фоне высоких цен на алюминий и низкого риска прямых санкций, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции "РусАла" продемонстрировали опережающую динамику в сравнении с ключевыми индексами, что обусловлено высокими ценами на алюминий и отсутствием прямого санкционного давления на компанию, - отмечает аналитик Василий Данилов. - Мы полагаем, что в текущем году основными драйверами дальнейшего роста котировок станут радикальное уменьшение долговой нагрузки и финансовое оздоровление компании, а также запуск Тайшетского завода. После 2022г перед "РусАлом" встанет вопрос об избыточном кэше. Наиболее позитивным вариантом использования денежной подушки нам видится обновление дивидендной политики и возобновление выплат акционерам".

Согласно расчетам экспертов инвесткомпании, в случае распределения 75% FCFF или 60% EBITDA за 2023г дивиденд составит 6,8-6,9 руб. на акцию с доходностью 10,8-10,9%. К менее однозначным сценариям относятся выкуп доли Sual, наращивание пакета в "Русгидро" или консолидация активов БЭМО.

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