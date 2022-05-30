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30 мая 2022 года 16:40
"Открытие Инвестиции" позитивно оценивает перспективы Autodesk на горизонте 2022г
Аналитики "Открытие Инвестиции" позитивно оценивают перспективы Autodesk Inc. на горизонте текущего года, говорится в комментарии инвесткомпании. "Сильные результаты Autodesk за I кв. отражали высокий спрос на лидирующие в отрасли продукты, а также устойчивость бизнес-модели, основанной на подписке, которая хорошо себя проявляет в периоды повышенной экономической неопределенности. Высокие продажи по продуктам и регионам, а также дисциплина затрат обеспечили устойчивый рост выручки, увеличение маржи и генерирование свободного денежного потока", - пишет аналитик Антон Руденок. Эксперт подчеркивает, что до конца года менеджмент предполагает постепенно повышать маржу по мере роста выручки и по мере того, как компания продолжит жестко контролировать расходы. Также была озвучена уверенность в долгосрочном периоде показать двузначный рост выручки, операционную маржу non-GAAP в диапазоне от 38% до 40% и двузначный рост свободного денежного потока на совокупной ежегодной основе. "Уникальное ПО компании позволяет эффективно связывать рабочие процессы инженеров и архитекторов в облаке, отражая роль, которую играет Autodesk для цифровой трансформации своих клиентов. Структурные факторы роста, которые имели решающее значение для деятельности Autodesk во время пандемии, продолжают поддерживать компанию в сложных макроусловиях. Бизнес продолжает показывать хорошие результаты и высокие темпы роста. Сильный импульс показателей в I кв. позитивно настраивает нас на оставшуюся часть года", - отмечает Руденок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AUTODESK-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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