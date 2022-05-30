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30 мая 2022 года 16:12
BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "НЛМК", "Магнит", "ЛУКОЙЛ", "РусАл", "Норникель" и "РусАгро". По мнению аналитиков, акции "Магнита" выглядят интересно в среднесрочной перспективе как ставка на защитный сектор. "Компания работает на внутреннем рынке и слабо зависит от импортных поставок. По итогам I квартала "Магнит" показал одни из лучших результатов в ритейле, LFL-продажи выросли, в то время у большинства конкурентов показатель ухудшился. "Магнит" показывает опережающие сектор темпы роста выручки, в том числе благодаря покупке Дикси. Интеграция сети в бизнес Магнита позволит экономить на издержках за счет масштабов и качественно улучшить финансовые результаты в ближайшие пару лет. Компания решила не выплачивать дивиденды за 2021г, однако финансовое состояние позволяет распределить их позже. При стабильной ситуации на российском рынке на горизонте ближайших месяцев бумаги могут достичь 5400-5600 руб.", - пишут эксперты. На их взгляд, интересны также акции "НЛМК" с точки зрения диверсификации портфеля и защиты от ослабления рубля. Компания не пострадала от прямых санкций ЕС, так как слябы, которые ввозит компания в регион, не попали под санкционные ограничения. "У "НЛМК" исторически высокая доля экспортных поставок - 57% по итогам 2021г. Из-за этого в моменте на бумаги давит ослабление рубля, но на горизонте нескольких месяцев валютный курс может стать более благоприятным для компании. "НЛМК" отказался от выплаты дивидендов по итогам 2021г и за I квартал 2022г. Однако с высокой вероятностью компания вернется к выплате дивидендов позже в 2022г. При возврате к выплате дивидендов дивдоходность на горизонте 12 месяцев может составить около 20%. При устойчивом ослаблении бумаги могут достичь 170-180 руб. на горизонте нескольких месяцев", - указывают стратеги BCS Express. Акции "ЛУКОЙЛа" сейчас являются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе, отмечается далее в комментарии. "Важный фактор привлекательности "ЛУКОЙЛа" - щедрая дивидендная политика, - полагают аналитики. - Компания отказалась от выплаты дивидендов по итогам 2021г, но отметила, что совет директоров компании планирует рассмотреть до конца 2022г вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021г. На наш взгляд, вероятность таких выплат высокая. В течение следующих 12 месяцев дивидендная доходность ожидается около 22%. Байбэк в последнее время не проводится, но если его возобновят, то бумаги могут получить стимул для роста быстрее рынка. В свою очередь, "РусАл" может выиграть в 2022г от дефицита алюминия. "Компания пострадала от санкций за счет снижения поставок глинозема с Николаевского завода и от СП в Австралии, однако эффект на рентабельность ожидается сдержанным, выпадающие объемы получится заместить покупками на мировом рынке. Также стоит отметить, что "РусАл" владеет долей в "Норникеле", который намерен выплачивать дивиденды по итогам 2021г. Это означает, что компания получит приток ликвидности, который можно использовать для дальнейшего снижения долга. В среднесрочной перспективе бумаги могут подняться к 70-72,5 руб. за акцию", - пишут эксперты инвесткомпании. Они также подчеркивают, что на фоне роста цен на продовольственную продукцию интересны акции "РусАгро". Компания является одним из крупнейших в России производителей сахара, масложировой, мясной и с/х продукции. Компания выигрывает от роста цен как внутри страны, так и на мировом рынке. "Кроме того, несмотря на кризисные моменты, спрос на продукцию "РусАгро" остается стабильным. Позитивный момент для группы - участие в программе льготного кредитования отрасли. Благодаря этому даже при росте процентных ставок в РФ негативный эффект на прибыль не такой существенный. При спокойном сентименте акции "РусАгро" на горизонте нескольких месяцев могут подняться к 1050-1100 руб.", - прогнозируют стратеги инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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