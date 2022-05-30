Возможно укрепление рубля до 60-63 руб./$1 на текущей неделе - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровней 60-63 руб./$1 на текущей неделе - общая фундаментальная картина для национальной валюты пока не сильно меняется (высокий торговый профицит), важны и комментарии главы ЦБ о девалютизации банковских балансов, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

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