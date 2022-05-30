Индекс S&P 500 в целом обладает потенциалом роста до 4300-4310п - BCS Express

Индекс S&P 500 в настоящее время в целом обладает потенциалом роста до уровней 4300-4310 пунктов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Прошлую неделю американский рынок акций завершал уверенным движением наверх - продолжился импульс роста от недавно достигнутых годовых минимумов. В рамках него индекс S&P 500 добрался до первой промежуточной цели отскока около 4160 пунктов. Учитывая скорость подъема, по всей видимости, это не предел. Ранее мы отмечали, что отскок на рынке США может продолжаться вплоть до середины июня с периодическим переходом в фазы локальных консолидаций. Так вот, в рамках этого движения сверху в качестве ориентира при дальнейшем пробое 4160 пунктов теперь можно выделить район около 4300-4310 пунктов", - указывает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.