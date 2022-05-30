"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Dollar General до $250

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Dollar General до $250 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Компания Dollar General отчиталась за первый квартал лучше консенсуса Уолл-стрит и повысила прогнозы до конца года. Ритейлер доказал способность противостоять инфляционному давлению, которому из-за увеличения расходов на логистику и оплату труда подверглись многие крупные розничные сети, отмечают эксперты.

"Главное отличие Dollar General от гигантов ритейла в том, что основной ее формат - это магазины "у дома", которые располагаются преимущественно в сельской местности на юге США. В силу этой специфики эмитенту удается избегать прямой конкуренции с крупными сетями. При этом компания очень активно расширяется, открывая в среднем по три магазина в день. Это обеспечивает прямое преимущество в текущих условиях, так как посетителям ее магазинов не приходится добираться до них на машинах, что позволяет экономить на подорожавшем топливе, - указывают аналитики "Фридом Финанс". - Компания успешно контролирует свои расходы за счет тщательно продуманной стратегии регулирования складских запасов, позволяющей избегать большого объема уценки. Кроме того, оптимизировать затраты помогает запуск ритейлером 8000 касс самообслуживания. Таким образом, бизнес Dollar General остается устойчивым в условиях не самой благоприятной конъюнктуры, несмотря на снижение сопоставимых продаж".

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