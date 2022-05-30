Вероятна боковая динамика рынка ОФЗ до заседания ЦБР 10 июня 2022г - ПСБ

Вероятна боковая динамика на рынке рублевых гособлигаций до момента оглашения итогов заседания Банка России по ключевой ставке 10 июня 2022 года, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рынок ОФЗ до следующего заседания ЦБ РФ по ставке 10 июня, скорее всего, будет проторговывать текущие уровни: 9,4-9,6% для 10-летних ОФЗ и 9,8-10% для 2-летних ОФЗ. На более длинном горизонте гособлигации сохраняют потенциал снижения доходности. Основными драйверами видим ожидания смягчение денежно-кредитной политики ЦБР, снижение ставок по вкладам в банках, реинвестирование средств от полученных купонов и погашения ОФЗ (в июле предстоит выплата по ОФЗ 26209 на 294 млрд руб.)", - пишет эксперт в комментарии.

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