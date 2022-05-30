Индекс Мосбиржи откроет торги понедельника, вероятно, в диапазоне 2400-2435п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию понедельника, вероятно, в диапазоне 2400-2435 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с незначительным отклонением или же с повышением не более 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2400-2435 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2370, 2350 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2480 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Позитивное утреннее состояние внешнего фона способствует умеренному повышению индекса Мосбиржи в первые часы торгов. Однако указанная благоприятная предпосылка может быть нивелирована новостями на тему технического дефолта по российскому суверенному долгу".

Заметное влияние на ход торгов в России могут оказать лишь важные внешнеполитические новости, выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики не ожидается. Кроме того, отмечает Манжос, рынок акций США будет закрыт в понедельник, что косвенно способствует сокращению торговой активности и в России.

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