Главные события недели - Sber CIB

"РусГидро" отчитается за первый квартал 2022 года, Мосбиржа опубликует операционные результаты за май 2022 года отмечают аналитики Sber CIB. Также на текущей неделе выйдут отчет по рынку труда в США за май, а также статистика по промышленному производству в России за апрель, указывают в инвестбанке.

30 мая:

- Результаты "РусГидро" за первый квартал 2022 года по МСФО;

- Выходной в США;

- Индекс потребительских цен в Германии за май.

31 мая:

- Индекс PMI в Китае за май;

- Безработица в Германии за май;

- ИПЦ в еврозоне за май;

- Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май.

1 июня:

- Промышленное производство в России за апрель;

- Недельные данные Росстата по инфляции;

- Индексы PMI в производственном секторе США и Китая за май;

- Безработица и розничные продажи в еврозоне и России за апрель;

- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP;

- Решение по монетарной политике ЦБ Канады.

2 июня:

- Операционные результаты "Московской биржи" за май;

- Индекс цен производителей в еврозоне за апрель;

- Объём промышленных заказов в США за апрель.

3 июня:

- Выходной в Китае;

- Отчёт по рынку труда в США за май;

- Индекс PMI в США от ISM за май;

- Розничные продажи в еврозоне за апрель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.