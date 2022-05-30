Текущее ослабление рубля может оказаться непродолжительным - "Открытие Инвестиции"

Текущее ослабление рубля может оказаться непродолжительным, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Рубль за прошедшую неделю ослаб, но реальность такова, что российская экономика - это система заработка денег. Поэтому ЦБ РФ ослабляет меры валютного контроля и подталкивает к покупке валюты. Однако торговый баланс РФ остается профицитным, поэтому ослабление рубля в сложившихся условиях может оказаться непродолжительным. Экспортерам разрешили продавать 50% выручки в течение 120 дней по сравнению с прежними условиями 80% выручки в течение очень короткого периода. Тем не менее спроса со стороны населения и импортеров все еще не наблюдается", - пишет аналитик в комментарии.

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