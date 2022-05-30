Акции нефтяных компаний РФ, скорее всего, будут торговаться в понедельник "сильнее рынка" - BCS Express

Акции компаний российского нефтяного сектора, скорее всего, будут торговаться в понедельник "сильнее рынка", говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций завершил прошлую неделю в районе 2400 пунктов по индексу Мосбиржи. Котировки по-прежнему находятся в рамках широкого бокового коридора. О каких-то среднесрочных целях можно будет говорить лишь в случае пробоя одной из границ устоявшегося диапазона. Снизу в качестве зоны поддержки выделяем область 2165-2235 пунктов. Сверху зоной торможения выступают уровни 2460-2500 пунктов. В случае их пробоя целевые ориентиры могут сместиться в сторону 2810-2840 пунктов. Базовым среднесрочным сценарием является вариант с пробоем именно верхней границы", - указывает аналитик инвестиционной компании.

"Сильнее рынка" в понедельник могут продолжить выглядеть акции нефтяного сектора на фоне роста фьючерсов на нефть марки Brent, положительный краткосрочный взгляд по бумагам "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти", отмечает Карпунин.

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