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30 мая 2022 года 09:23
Акции нефтяных компаний РФ, скорее всего, будут торговаться в понедельник "сильнее рынка" - BCS Express
Акции компаний российского нефтяного сектора, скорее всего, будут торговаться в понедельник "сильнее рынка", говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Российский рынок акций завершил прошлую неделю в районе 2400 пунктов по индексу Мосбиржи. Котировки по-прежнему находятся в рамках широкого бокового коридора. О каких-то среднесрочных целях можно будет говорить лишь в случае пробоя одной из границ устоявшегося диапазона. Снизу в качестве зоны поддержки выделяем область 2165-2235 пунктов. Сверху зоной торможения выступают уровни 2460-2500 пунктов. В случае их пробоя целевые ориентиры могут сместиться в сторону 2810-2840 пунктов. Базовым среднесрочным сценарием является вариант с пробоем именно верхней границы", - указывает аналитик инвестиционной компании. "Сильнее рынка" в понедельник могут продолжить выглядеть акции нефтяного сектора на фоне роста фьючерсов на нефть марки Brent, положительный краткосрочный взгляд по бумагам "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти", отмечает Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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