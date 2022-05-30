Потенциал роста цены нефти ограничен в текущий момент уровнями $123-124 /барр. - BCS Express

Потенциал роста цены нефти ограничен в текущий момент уровнями $123-124 за баррель, считают аналитики BCS Express.

"Цены на нефть продолжают расти, движимые сезонным фактором и перспективами эмбарго в отношении российской нефти в ЕС. Фьючерсы на Brent торгуются в районе $120 за баррель, сохраняя ограниченный потенциал для дальнейшего роста - целью движения может выступить зона $123-124. В то же время существует вероятность коррекции в ближайшие дни. Если страны ЕС не договорятся по эмбарго, а доллар США развернется в сторону роста, котировки вполне могут кратковременно снизиться, что необходимо учитывать при позиционировании по фьючерсам на нефть", - пишут эксперты в комментарии инвесткомпании.

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