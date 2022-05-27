Акции LKQ, O''Reilly и AutoZone - бенефициары роста стоимости автозапчастей - BCS Express

Акции американский компаний LKQ, O''Reilly и AutoZone - бенефициары роста стоимости автозапчастей, отмечается в материале BCS Express.

"Рынок автокомплектующих с опозданием реагирует на инфляцию. Нишевые темы вроде аккумуляторов, зеркал или покрышек пока под вопросом, но к некоторым бумагам уже можно присмотреться. Явный фаворит на общем фоне - LKQ Corp., у которой в производстве широкая линейка товаров для автомастерских. Спрос на услуги ремонта, а значит, и запчасти, с высокой вероятностью будет расти, поскольку рынок новых авто замедляется. Также в России торгуется несколько фишек из числа спецретейлеров (автомобильных товаров). Их бумаги тоже держатся лучше рынка. Два основных представителя отрасли: O''Reilly Automotive и AutoZone. Технически обе готовы к продолжению роста", - отмечает эксперт Валерий Емельянов.

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