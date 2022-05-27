.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции производителей удобрений США оказались под давлением из-за снижения цен на продукцию - "Открытие Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 мая 2022 года 17:31
Акции производителей удобрений США оказались под давлением из-за снижения цен на продукцию - "Открытие Инвестиции"
Акции производителей удобрений США оказались под давлением из-за снижения цен на продукцию, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции". "Спотовая цена на поставку аммиачно-азотных удобрений в июне в Тампе, штат Флорида, зафиксирована на уровне $1000 за метрическую тонну, что на 30% меньше, чем в мае ($1425 за тонну). Таковы данные Green Markets, на которые ссылается Bloomberg. Под давлением оказались акции ключевых компаний сектора: CF Industries, Nutrien, Mosaic и Intrepid Potash. Снижению цен частично способствовало падение спроса. Так, в Юго-Восточной Азии покупатели не желают платить рекордно высокие цены, которые были установлены в апреле и мае", - пишет аналитик Иван Авсейко. Другим фактором давления на цены удобрений, по мнению эксперта, стало снижение себестоимости производства аммиака, поскольку европейские цены на природный газ несколько сократились во втором квартале. Тем не менее ключевые игроки из сектора, такие как Yara International, ожидают, что цены на удобрения останутся высокими в этом году, отметив, что 25 миллионов метрических тонн кукурузы и зерна застряли в портах Черного моря из-за конфликта на Украине, а экспорт зерна и удобрений из России нарушен санкциями. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-УДОБРЕНИЯ-КОМПАНИИ-АНАЛИТИКА
.
27 мая 2022 года 19:09
Аналитики Sber CIB рекомендуют обратить внимание на индексируемые облигации ОФЗ-ИН, в частности, на выпуски серий 52002, 52003 и 52004, отмечается в комментарии инвестбанка. "Защита сбережений от инфляции остаётся важной темой для инвесторов в России. Несмотря на то что российский рынок госдолга... читать дальше
.27 мая 2022 года 18:43
Вероятна попытка индекса Мосбиржи подняться до 2500 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Аналитик банка Егор Жильников отмечает, что на отечественном рынке акций в пятницу преобладала разнонаправленная динамика. Интерес инвесторов был преимущественно... читать дальше
.27 мая 2022 года 17:58
Акции американский компаний LKQ, O''Reilly и AutoZone - бенефициары роста стоимости автозапчастей, отмечается в материале BCS Express. "Рынок автокомплектующих с опозданием реагирует на инфляцию. Нишевые темы вроде аккумуляторов, зеркал или покрышек пока под вопросом, но к некоторым бумагам уже... читать дальше
.27 мая 2022 года 17:06
Отчетность Ozon за 1К22 поддержит котировки его акций, говорится в комментарии Sber CIB. "Ozon представил сильные результаты за I квартал 2022 года по МСФО, которые подтверждают, что компания сфокусировала внимание на повышении эффективности. Мы ожидаем, что отчётность компании поддержит её... читать дальше
.27 мая 2022 года 16:06
"Финам" позитивно оценивает отчетность Costco Wholesale за III квартал финансового года, сообщается в материале инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем вышедшую отчетность Costco. Несмотря на то что сеть, как и другие представители розничной торговли в США, отмечают давление со стороны растущих... читать дальше
.27 мая 2022 года 15:11
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции FedEx Corp. с целью $240 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,05%, стоп-приказ: $190, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что компания опубликует... читать дальше
.27 мая 2022 года 14:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "М.Видео" с целью 280 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,9%, стоп-приказ: 182 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. По сообщениям СМИ, ритейлер "М.Видео"... читать дальше
.27 мая 2022 года 13:55
Средняя цена золота в текущем году составит $1880 за тройскую унцию, прогнозирует аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Котировки золота с начала мая колеблются в диапазоне $1800-1870, отражая временное снижение градуса... читать дальше
.27 мая 2022 года 13:33
Акции Walmart Inc. и Macy''s Inc. являются в настоящее время фаворитами среди компаний в секторе ритейла на американском фондовом рынке, считают аналитики BCS Express. "Walmart - корпорация розничной торговли, управляющая крупнейшей в мире сетью гипермаркетов, дисконтных универмагов и продуктовых... читать дальше
.27 мая 2022 года 13:01
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 10% по итогам заседания 10 июня 2022 года, считают аналитики Sber CIB. "Банк России третий раз подряд снизил ставку, доведя ее 26 мая до 11%. Риторика ЦБ осталась в целом мягкой, однако он скорректировал комментарий о дальнейшем потенциале смягчения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.