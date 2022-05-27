Отчетность Ozon за 1К22 поддержит котировки его акций - Sber CIB

Отчетность Ozon за 1К22 поддержит котировки его акций, говорится в комментарии Sber CIB.

"Ozon представил сильные результаты за I квартал 2022 года по МСФО, которые подтверждают, что компания сфокусировала внимание на повышении эффективности. Мы ожидаем, что отчётность компании поддержит её котировки, но отмечаем, что более важными для рынка будут результаты за II квартал 2022 года - они покажут, как Ozon работает в новых операционных условиях", - пишут эксперты инвестбанка.

Компания также предупредила, что из-за дефицита ликвидности есть риск дефолта по её конвертируемым облигациям на $750 млн к 14 июня. По информации Ozon, значительная часть держателей облигаций предъявила бумаги к погашению, и они имеют право получить выплаты основной суммы с накопленными процентами на дату погашения, то есть 31 мая 2022г.

"Однако в настоящее время у Ozon ограничены возможности перевода денежных средств от российских дочерних компаний, в том числе из-за введённого контроля за движением капитала в России. Таким образом, если Ozon не произведёт выплаты к 14 июня 2022г, возникнет событие дефолта. По состоянию на март 2022г компания располагала денежными средствами в объёме 92,5 млрд руб.", - указывают аналитики Sber CIB.

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