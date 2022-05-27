Вероятно возвращение пары доллар/рубль на уровень 70 руб./$1 - "Велес Капитал"

Вероятно возвращение пары доллар/рубль на уровень 70 руб./$1, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

Эксперт отмечает, что в пятницу на российском валютном рынке доллар и евро третий день подряд демонстрируют укрепление, хотя темпы роста несколько снизились. Среди основных факторов укрепления иностранной валюты за последние дни - меры по ослаблению валютного контроля (снижение лимита и расширение срока обязательной продажи валютной выручки экспортерами) и очередное смягчение процентной политики ЦБ с сохранением сильного сигнала на дальнейшее снижение ключевой ставки.

"Определенное давление на курс российской валюты оказали и комментарии министра экономического развития РФ о необходимости возвращения к "равновесному курсу рубля". Мы полагаем, что для американской валюты постепенно открывается дорога к возвращению на уровень в 70 руб./$1. Впрочем, можно ожидать сохранения широкого диапазона движения валют. В частности, даже в период укрепления не исключаем временной коррекции USD в район 62-64 руб./$1", - прогнозирует Кравченко.

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