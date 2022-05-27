"Финам" открыл торговую идею: покупать акции FedEx с целью $240

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции FedEx Corp. с целью $240 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,05%, стоп-приказ: $190, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания опубликует отчет за IV квартал 2021г 23 июня. По прогнозам аналитиков, ожидается существенный рост прибыли на акцию до $6,86 на акцию. Локально может сформироваться восходящая тенденция.

"С точки зрения технического анализа цена встретила мощную поддержку на уровне $200. При покупке на 5% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне $190, риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,24", - указывают стратеги "Финама".

FedEx Corporation - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.

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