"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "М.Видео" с целью 280 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "М.Видео" с целью 280 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,9%, стоп-приказ: 182 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По сообщениям СМИ, ритейлер "М.Видео" начал делать первые закупки в рамках параллельного импорта, что, на взгляд аналитиков, позволит существенно снизить негативный эффект от введенных ограничений на финансовые показатели компании. Результаты этой деятельности должны быть отражены в отчетах за II квартал 2022г.

"С технической точки зрения цена акции стабилизировалась в локальном боковике. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 280 руб. При покупке на 7% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 182 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,67", - указывают эксперты "Финама".

"М.Видео" - российская сеть магазинов бытовой техники и электроники. Компания осуществляет продажу как в фирменных магазинах, так и онлайн.

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