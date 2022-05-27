ЦБ и правительство будут негласно удерживать курс ближе к 70 руб./$1 в текущей ситуации - "Солид Брокер"

Банк России и правительство будут негласно удерживать валютный курс ближе к 70 руб./$1 в текущей ситуации, полагают эксперты "Солид Брокер".

"Как мы и предполагали, курс рубля долго не смог находиться на уровнях ниже 2021г, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Разворот в четверг был вызван как снижением активности продавцов валюты, так и спекулятивной игрой на повышение стоимости валюты на фоне снижения ставки ЦБ. За последнюю неделю мы несколько раз слышали заявления от правительства и высокопоставленных чиновников, что излишнее укрепление рубля не выгодно экономике. У экспортёров может сократиться маржинальность, а бюджет может недополучить сырьевые доходы. В текущих условиях мы считаем, что ЦБ и правительство будут негласно удерживать курс ближе к 70 руб./$1, что является сбалансированным уровнем для большинства игроков. Однако в случае коррекции цен на мировых рынках коммодитиз, экспортная выручка может снизиться, что может увести курс на 80-90 руб./$1. Но в ближайшие 2-3 месяца мы не ожидаем подобного развития событий".

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