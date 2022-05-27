S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4000-4100п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4000-4100 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 пробил психологически важную отметку 4000 пунктов и вышел из нисходящего канала, который сформировался в начале апреля. Об этом свидетельствует пересечение бенчмарком 20-дневной скользящей средней. Теперь индексу важно подняться выше 50-дневной скользящей средней, расположенной на уровне 4200 пунктов. Индикатор MACD также указывает на разворот "медвежьего" тренда", - отмечают эксперты в комментарии.

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