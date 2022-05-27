Вероятность возвращения рубля в диапазон 55-60 руб./$1 остается - "Открытие Инвестиции"

Вероятность возвращения курса рубля в диапазон 55-60 руб./$1 пока остается, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

С одной стороны, указывает Шульгин, с позиции краткосрочных перспектив ослабление рубля может быть временным, и под воздействием сильного торгового баланса укрепление рубля может возобновиться. С другой стороны, отмечает он, реализованное снижение ставки и сигнал к дальнейшему снижению предполагают более низкую рублевую доходность, которая может стимулировать экспортеров наращивать свои позиции не в рубле, а в других надежных валютах, включая юань.

"Тем не менее, кажется, дна в паре USD/RUB мы уже достигли. Попытка возвращения курса в диапазон 55-60 руб./$1 еще выглядит возможной, но уровни ниже 55 руб./$1 теперь смотрятся маловероятно. Не будем удивлены, если в будущем на попытках снижения курса USD/RUB к 60 руб./$1 мы будем отмечать повышенную спекулятивную активность в покупках валюты", - пишет Шульгин в комментарии.

Также эксперт обращает внимание, что в июне завершатся сроки привлекательных трехмесячных рублевых вкладов, которые коммерческие банки по ставке 20+% годовых предложили населению в марте. Высвобождение рублевой ликвидности в сочетании с ожиданиями снижения ключевой ставки могут повысить интерес граждан к покупке валюты, поскольку ЦБ, недовольный притоком средств на срочные рублевые депозиты, своевременно позаботился о снижении рублевой доходности, отмечает аналитик.

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