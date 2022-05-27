Текущая волна роста S&P 500 в целом может продолжаться до середины июня - BCS Express

Текущая волна восстановления индекса S&P 500 с периодическим переходом в фазу боковой консолидации может продолжаться вплоть до середины июня текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Американский фондовый рынок продолжает реализовывать сценарий полноценного отскока. Ранее по индексу S&P 500 сформировались четкие технические сигналы к развороту. Волна восстановления с периодическим переходом в фазу боковой консолидации может продолжаться вплоть до середины июня. Цели могут быть расположены в широком диапазоне 4150-4310 пунктов, - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии. - Что касается более отдаленной перспективы, то взгляд остается сдержанным. Нисходящий тренд последних месяцев не сломлен. До декабря мы можем спокойно увидеть новые минимумы по S&P 500, учитывая ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, а также снижение балансов ключевых мировых ЦБ".

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