BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции ConocoPhillips с целью $112 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 1 апреля 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Цена акций достигла целевого ориентира, доходность составила 12% за 2 месяца. Видение по бумагам эмитента остается положительным до конца текущего года. Поддержкой для них являются сильный дисбаланс на рынке нефти, вызванный антироссийскими санкциями. А спрос на нефть продолжает оставаться на высоком уровне. На втором дне Форума в Давосе глава нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco заявил, что даже при снижении мировой активности спрос в мире на нефть не упадет ниже 100 млн баррелей в сутки, а в скором времени может вырасти до 105 млн баррелей в сутки", - отмечает эксперт инвестиционной компании Евгений Калянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.