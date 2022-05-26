Господдержка и масштабы бизнеса делают привлекательными акции крупных банков РФ - "Финам"

Господдержка и масштабы бизнеса делают привлекательными акции крупных банков РФ, в частности, ВТБ и Сбербанка, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Российская финансовая система стала одной из главных целей санкционного давления со стороны западных держав. Кроме того, банковский сектор страны столкнулся с серьезным давлением из-за спада экономической активности - по разным оценкам, ВВП РФ по итогам года может сократиться на 8-10%. Впрочем, отечественные игроки финансового сектора смогут пройти через кризис с вполне разумными и контролируемыми потерями: за последние годы российские банки накопили существенный запас прочности и сейчас выглядят гораздо сильнее, чем в кризис 2014 года. В частности, запас капитала в секторе на 1 января, по оценке ЦБ РФ, достигал 7 трлн руб. Мы рассчитываем, что при поддержке со стороны регулятора и правительства сектор сохранит устойчивость", - пишут аналитики инвесткомпании.

По их оценке, негативные тенденции в экономике и санкционные риски уже в значительной степени отражены в котировках акций банков, и в среднесрочной перспективе их капитализация будет соответствовать динамике широкого рынка.

При этом в аналитическом управлении "Финама" не исключают, что российский банковский сектор покажет опережающее восстановление, когда появятся явные признаки деэскалации украинского конфликта. Инвесторам, планирующим открыть позиции в банковском секторе, эксперты рекомендуют сделать ставку на ведущих кредиторов (Сбербанк и ВТБ): "Данные банки в последние годы существенно повысили операционную эффективность, в том числе за счет значительных вложений в цифровизации бизнеса, активно развивают собственные экосистемы, уделяют большое внимание защите от кибератак. Благодаря этому, а также учитывая эффект масштаба, они выглядят более стабильными и, вероятно, выиграют от притока клиентов более мелких игроков". В то же время аналитики предупреждают, что на дивиденды в отечественном финансовом секторе в текущем году рассчитывать не стоит.

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