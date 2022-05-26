Акции En+ Group остаются в нисходящем тренде - "Велес Капитал"

Акции En+ Group остаются в нисходящем тренде, отмечается в комментарии "Велес Капитала".

"С технической точки зрения акции En+ Group с начала апреля заметно снизились, но все-таки не показали отвесного падения, пытаясь отступить от минимумов в периоды коррекции. ADX дневного графика сигнализирует ослабление нисходящего тренда и возможность скорой его смены на противоположный, сигналом в пользу чего стало бы закрепление выше сопротивления 665 руб. (также район средней полосы Боллинджера дневного графика). При позитивном сценарии бумаги могут направиться в район 710 руб., после чего можно задуматься о наращивании "длинных" позиций по мере закрепления выше сопротивлений 750 руб. и 815 руб. Ниже сопротивления 665 руб., однако, имеет смысл сохранять "короткие" позиции или быть вне рынка", - пишет аналитик Елена Кожухова.

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