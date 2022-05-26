"Финам" рекомендует покупать акции ICBC с целью HKD6,72

"Финам" рекомендует покупать акции Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) с целевой ценой HKD6,72 за штуку, что предполагает существенный потенциал роста на уровне около 45%, сообщается в материале инвесткомпании.

"ICBC является крупнейшим банком Китая и мира по величине активов. Его клиентами являются 690 млн физических лиц, почти половина китайского населения, и около 9,2 млн юридических лиц. Чистая прибыль ICBC за I квартал 2022г выросла на 5,7% (г/г) до 90,6 млрд юаней, при этом рентабельность капитала составила 12,2%, несколько понизившись с прошлогоднего уровня. Банк показал заметное увеличение объемов кредитования при стабильном качестве кредитного портфеля. ICBC является одним из самых продвинутых банков Китая в части цифровизации бизнеса, инвестирует значительные средства в развитие финансовых технологий. По основным финансовым мультипликаторам ICBC выглядит существенно дешевле своих международных аналогов, акции банка также обладают значительной дивидендной доходностью (7,8% NTM)", - пишут эксперты "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.