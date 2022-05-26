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26 мая 2022 года 17:31
Ключевая ставка ЦБР может быть снижена до 10% уже в конце июня - Банк "Открытие"
Ключевая ставка ЦБР может быть снижена до 10% годовых уже в конце июня, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Банк России ожидаемо существенно снизил ставку - с 14% до 11%. Регулятор напрямую указывает, что допускает снижение на предстоящих заседаниях. За неделю с 14 по 20 мая уровень потребительских цен снизился, а скользящий рост за последние 4 недели замедлился до 0,36% за период. Эти темпы примерно соответствуют траектории целевого уровня инфляции в 4% - ранее на этой траектории российская экономика находилась до сентября 2020г включительно. Впрочем, нормализация инфляции может оказаться временной, наши прогнозы в отношении инфляции на следующие 12 месяцев остаются на уровне 4-6%", - отмечает Петроневич. Впрочем, основным фактором для столь существенного снижения ключевой ставки, на взгляд аналитика, стали данные по банковскому сектору за апрель. Согласно этим данным, с исключением валютной переоценки только за апрель кредитный портфель сократился на 230 млрд руб., а объем депозитов вырос на 1,25 трлн руб. Таким образом, только за один месяц банковская система вывела из экономики в форме депозитов и чистого погашения кредитов около 1,5 трлн руб. или 2,3% от суммы конечных годовых расходов населения (1,1% ВВП за весь 2021г), констатирует эксперт "Открытие Research". При этом в апреле 2021г сальдо операций банковской системы с населением составило 391 млрд руб., дополнительно стимулируя потребительскую активность. Теперь, когда устойчивость банковских пассивов восстановлена, смягчение кредитных условий направлено на то, чтобы сальдо операций банковской системы и населения хотя бы приблизить к нейтральному диапазону. "Мы ожидаем снижения ключевой ставки в июне, однако не исключаем, что это произойдет не на плановом заседании 10 июня, а внеплановым решением ближе к концу месяца, когда появятся новые данные по инфляционным ожиданиям и инфляции, а также будет понятна реакция рынков и банковской системы на произошедшее существенное снижение. Трехмесячные свопы на ключевую ставку снизились с 11,5% до 10,5%, что указывает на ожидания рынка по ее дальнейшему снижению до 10% в конце июня - начале июля". - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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