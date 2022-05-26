"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Edison International с целью $76 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,1%, стоп-приказ: $64,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По оценке экспертов, компания выглядит значительно дешевле аналогов по форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2022 и 2023 годы. Оценочный дисконт составляет около 15,4%.

"С точки зрения технического анализа бумага ускоряет свой рост в рамках восходящего тренда. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $76. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $64,3 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают аналитики "Финама".

Edison International - американский электроэнергетический холдинг, базирующийся в штате Калифорния. Совокупная мощность генерации под управлением Edison International составляет около 3 ГВт. Протяженность распределительных сетей составляет 70 тыс. миль, 44% из которых проходят под землей.

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