"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0,008990 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 0,007655 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в России продолжает действовать постановление правительства, обязывающее госкомпании выплачивать не менее 50% от своей чистой прибыли в виде дивидендов. "ТГК1" попадает под это распоряжение, поскольку входит в "Газпром энергохолдинг". Если компания примет решение о выплате дивидендов, доходность может составить 11-12%, что еще не заложено в стоимость бумаги.

"С технической точки зрения бумага пытается пробить сильный уровень сопротивления. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 0,008990 руб. При покупке на 13% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 0,007655 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,62", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "ТГК-1" - российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО "ЕЭС России". Ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в северо-западном регионе России, штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге.

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