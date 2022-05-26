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26 мая 2022 года 16:10
Возможно преодоление парой доллар/рубль отметки 65 руб./$1 в ближайшие дни - "Открытие Инвестиции"
Возможно преодоление парой доллар/рубль отметки 65 руб./$1 в ближайшие дни, полагает аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. "Главным событием дня стало решение ЦБ РФ понизить ставку сразу на 300 базисных пункта. В пресс-релизе ЦБ РФ также отмечается, что замедление инфляции происходит более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Уже в 2023г годовая инфляция может упасть до 5%-7%. Регулятор отмечает, что "продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий". Также ЦБР допускает дальнейшее снижение ставки, но будет принимать решение, исходя из складывающейся ситуации, включая внешние факторы", - пишет эксперт инвесткомпании. Рубль на этом фоне начал резко слабеть, но пока аналитику сложно говорить об устойчивости данного процесса. Текущая реакция больше похожа на спекулятивный всплеск, чем на устойчивую тенденцию, считает Калачев. К тому же в среду завершились наиболее значимые налоговые платежи, что также снизило спрос на рублёвую ликвидность. "Ситуация прояснится в ближайшие дни, но нельзя исключать, что пара USD/RUB поднимется выше 65 руб./$1, - прогнозирует аналитик "Открытие Инвестиции". - Интересно, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии угроз финансовой стабильности со стороны укрепления рубля. То есть ЦБ РФ готов принять реальность относительно крепкой национальной валюты". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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