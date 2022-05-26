Вероятно понижение Банком России ставки до 9,5% на заседании 10 июня - "Велес Капитал"

Вероятно понижение ключевой ставки Банком России до 9,5% на заседании 10 июня, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"ЦБ РФ на внеочередном заседании в четверг принял решение снизить ключевую ставку снова на 300 б.п - до 11% годовых. Свое решение регулятор обосновал значительным замедлением текущих темпов роста. цен, чему способствует укрепление рубля и снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. ЦБ также отметил сохранение притока средств на депозиты в банковской системе и низкую кредитную активность. В пресс-релизе регулятор указал, что "допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Сегодняшний сигнал, на наш взгляд, усиливает вероятность нового снижения ставки уже на следующем заседании", - пишет эксперт.

Аналитик инвесткомпании полагает, что на плановом заседании 10 июня ЦБ снова снизит ставку, но сократит шаг снижения. Например, регулятор может снизить ставку на 150 б.п. (до 9,5%) и таким образом вернет ее на уровень, предшествовавший резкому ухудшению конъюнктуры в феврале текущего года.

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